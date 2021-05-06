شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (MERS) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 06-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره ليغلق امس الاربعاء منخفضا عند مستوى 18.80 ريال، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم منذ منتصف شهر فبراير الماضي، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 19 ريال، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 18 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 19.30 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 18.55 ريال وبين مستوى المقاومة هو 19.05 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط