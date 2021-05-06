شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر للوقود (QFLS) يتلقى دعما في المستويات الحالية -تحليل صباحي- 06-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الاربعاء عند مستوى 18.10 ريال، ملامسا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل دعما دفع السهم لاعلى ليغلق عند مستوى 18.19 ريال، ونتوقع ان يحاول السهم اعادة اختبار مستوى المقاومة الحالي عند 18.50 ريال مرة اخرى، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 18 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 18.05 وبين مستوى المقاومة هو 18.34 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد