شكرا لقرائتكم خبر عن الإنماء (ERESCO) يقلص مكاسب الاثنين -تحليل صباحي- 06-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم مكاسبه الكبيرة التي حققها خلال جلسة الاثنين الماضي، حيث اغلق امس الاربعاء عند مستوى 77.20 فلس منخفضا بالمقارنة باغلاقه السابق، كما اطلق مؤشر القوة النسبية اشارة بيع، لذلك فالانظار تتجه لاسفل لمستوى الدعم 68 فلس كمستوى اول ثم 60 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 85 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 85 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 74.5 فلس وبين مستوى المقاومة هو 78.6 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط