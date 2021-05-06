شكرا لقرائتكم خبر عن التعمير (TAAMEER) ينخفض لثالث جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 06-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لثالث جلسة على التوالي، حيث اغلق امس الاربعاء عند مستى 32.80 فلس، في ظل استمرار تداول مؤرش استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، مما يشير الى امكانية ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 30 فلس كمستوى اول ثم 24 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 39 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 30.2 فلس وبين مستوى المقاومة هو 34.8 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط