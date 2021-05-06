الاقتصاد

التعمير (TAAMEER) ينخفض لثالث جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 06-05-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لثالث جلسة على التوالي، حيث اغلق امس الاربعاء عند مستى 32.80 فلس، في ظل استمرار تداول مؤرش استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، مما يشير الى امكانية ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 30 فلس كمستوى اول ثم 24 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 39 فلس.
 
 ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 30.2 فلس وبين مستوى المقاومة هو 34.8 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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