شكرا لقرائتكم خبر عن الخليجي (GIH) ينخفض بعد سلسلة من الارتفاعات -تحليل صباحي- 06-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بقوة امس الاربعاء ليغلق عند مستوى 194 فلس، وذلك بعد سلسلة من الارتفاعات القوية والتي بداها السهم بعد منتصف الشهر الماضي، ليكون بذلك السهم نموذج "Bearish Engulfing" وهو من الشموع اليابانية السلبية، لذلك نتوقع انخفاضا خلال الايام القادمة للوصول لمستوى الدعم الهام عند 140 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 230 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 170 فلس وبين مستوى المقاومة هو 210 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط