شكرا لقرائتكم خبر عن المباني (MABANEE) يقفز لاعلى -تحليل صباحي- 06-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز السهم لاعلى في رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 741 فلس، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم منذ شهر فبراير من العام الماضي، كما تجاوز السهم مستوى مقاومته السابق عند 725 فلس، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 770 فلس كمستوى اول ثم 800 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 720 فلس



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 730 وبين مستوى المقاومة هو 770 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد