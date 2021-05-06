شكرا لقرائتكم خبر عن اهلي (ABK) قد يشهد جني ارباح -تحليل صباحي- 06-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم امس الاربعاء ليغلق عند مستوى 204 فلس، وهو نفس سعر الفتح للجلسة، مما يعكس حيرة المتداولين بشان الاتجاه القادم للسهم، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية نلاحظ انطلاق اشارة بيع، لذلك نتوقع عمليات جني ارباح في الاجل القصير للوصول لمستوى الدعم 195 فلس كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 209 فلس

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 199 فلس وبين مستوى المقاومة هو 205 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط