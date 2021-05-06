شكرا لقرائتكم خبر عن برقان (BURG) يفقد مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 06-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 225 فلس، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 227 فلس، كما يعكس مؤشر ماكد اشارة بيع، لذلك نتوقع انخفاضا في الاجل القصير للوصول لمستوى الدعم 219 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 230فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 222 فلس وبين مستوى المقاومة هو 226 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط