شكرا لقرائتكم خبر عن رمال (REMAL) يغلق عند ادنى مستوى له خلال الجلسة -تحليل صباحي- 06-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم ليغلق عند ادنى مستوى له خلال الجلسة وهو 23.40 فلس، مما يعد اشارة سلبية، وذلك بعدما استهل الجلسة عند مستوى 25.20 فلس، والذي يقابل الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands" مما نتوقع معه استمرار تراجعا خلال الايام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم 19 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 27.50 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 22.2 فلس وبين مستوى المقاومة هو 24.6 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط