شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار النيوزيلندي من الأدنى له في ثلاثة أسابيع أمام نظيره الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة من الأدنى له منذ 14 من نيسان/أبريل أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:37 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.01% إلى مستويات 0.7216 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7215 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7229، بينما حقق الأدنى له عند 0.7212، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأمس عند مستويات 0.7216.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر تصاريح البناء والتي أظهرت ارتفاعاً 17.9% مقابل تراجع 19.3% في شباط/فبراير الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد كشف مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية عن القراءة الأولية لمؤشر الثقة بالأعمال والتي أوضحت اتساعاً إلى ما قيمته 7.0 مقابل انكماش عند ما قيمته 2.0 في نيسان/أبريل الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في مطلع أيار/مايو الجاري والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 13 ألف طلب إلى 540 ألف طلب مقابل 553 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 24 من نيسان/أبريل تراجعاً بواقع 40 ألف طلب إلى 3.62 مليون طلب مقابل 3.66 مليون طلب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور القراءة الأولية لمؤشر إنتاجية القطاعات عدا الزراعية والتي تعكس ارتفاعاً 4.3% مقابل تراجع 4.2% في الربع الرابع الماضي، وأظهر القراءة الأولية لمؤشر تكلفة واحدة العمل تراجعاً 1.1% مقابل ارتفاع 6.0% في الربع الرابع، وقبل أن نشهد حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كل من رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز ورئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك.