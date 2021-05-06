شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 06-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد المؤشر مكاسبه كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق عند مستوى 6757 نقطة، وهو اعلى مستوى يصل اليه المؤشر منذ شهر فبراير من العام الماضي، متجاوزا الجد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands" مما يفتح الباب امام المؤشر لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 7000 نقطة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 6650 نقطة

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,710 بينما مستوى المقاومة هو 6,785 نقطة