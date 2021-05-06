شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يستهل الجلسة منخفضا ويغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 06-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل المؤشر تداولات امس الاربعاء منخفضا عند مستوى 10896 نقطة، مقتربا من مستوى المقاومة الحالي عند 11000 نقطة، حيث يقابل خط الاتجاه الصاعد طويل الاجل المكسور لاسفل، وهو ما قد يضغط على المؤشر لاسفل مرة اخرى للوصول لمستوى الدعم 10600 نقطة خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 11000 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,874 بينما مستوى المقاومة هو 10,921 نقطة