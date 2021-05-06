شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يستمر بمهاجمة المقاومة – تحليل - 06-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار مقابل الفرنك محاولة جديدة لاختراق مستوى 0.9160 لكنه استقر دونه، ويتحرك عند دعم القناة اللحظية الصاعدة التي تظهر بالصورة، والتي نعتقد بأنها تشكّل نموذج علم استمراري هابط، وبالتالي، فإن كسر 0.9125 سيحفّز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 0.9065.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 0.9160 سيدفع السعر لتحقيق مكاسب جديدة تبدأ عند 0.9220 وتمتد إلى 0.9315.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9065 والمقاومة 0.9160

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط