شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يقترب من الهدف الأول – تحليل - 06-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات إيجابية ليصل إلى مشارف الهدف الأول المنتظر عند 0.7765، ونعتقد بأن الفرص متاحة لتخطي هذا المستوى وتحقيق أهداف إيجابية ممتدة تصل إلى 0.7835 ثم 0.7900.

من هنا، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بشرط الثبات فوق 0.7710 والأهم فوق 0.7660.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7700 والمقاومة 0.7820

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد