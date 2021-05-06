شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يصل الهدف الثاني – تحليل - 06-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وصل سعر عقود خام برنت بفارق نقاط قليلة عن هدفنا الثاني المنتظر عند 70.00، ليرتد هبوطاً ويستقر حول 68.50 الآن، وكما أشرنا في تقاريرنا الأخيرة، يحتاج السعر للتماسك فوق 68.05 ليبقى السيناريو الإيجابي قائماً للفترة القادمة، حيث إن كسره سيضغط على السعر لزيارة مستوى 66.65 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي يتواجد هدفها الرئيسي التالي عند 71.35.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 67.50 والمقاومة 70.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد