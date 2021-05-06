شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتأثر بالعزم السلبي – تحليل - 06-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر النفط هبوطاً بشكل ملحوظ بعد الاقتراب من حاجز 67.00، ليكسر مستوى 65.60 ويتجه نحو اختبار محتمل للدعم الأهم عند 64.35، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك تخلّص من عزمه السلبي ليصل إلى مشارف مناطق التشبع في البيع.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجّعنا على ترجيح استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي ينتظم داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع الإشارة إلى أن هدفنا التالي يصل إلى 67.95، بينما يمثل كسر 64.35 عامل سلبي سيضغط على السعر لتكبّد مزيد من الخسائر اللحظية قبل العودة للارتفاع من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 64.00 والمقاومة 67.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد