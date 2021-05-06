شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يخترق المقاومة – تحليل - 06-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اكتفى سعر الذهب بملامسة مستوى 1770.00 ليرتد صعوداً ويخترق مقاومة القناة اللحظية الهابطة، مما يوقف السيناريو السلبي المؤقت ويقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو مستويات 1800.00 ثم 1838.00 كمحطات رئيسية تالية.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الارتفاع المتوقع، مع الانتباه إلى أن كسر 1784.00 سيضع السعر تحت الضغط السلبي مجدداً ليتجه نحو اختبار مستوى 1765.00 بشكل رئيسي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1775.00 والمقاومة 1810.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد