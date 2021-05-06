شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يستأنف الانخفاض – تحليل - 06-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولاته السلبية بشكل ملحوظ ليقترب من هدفنا المنتظر عند 1.2210، معززاً فرص استمرار الموجة الرئيسية الهابطة، مع الإشارة إلى أن تجاوز المستوى المذكور سيدفع السعر إلى 1.2100 كهدف تالي.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الهابطة المقترحة، والتي ستبقى قائمة بشرط الثبات دون 1.2365.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2200 والمقاومة 1.2320

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط