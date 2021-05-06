شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين ضمن نموذج إيجابي – تحليل - 06-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تنحصر تداولات زوج الدولار مقابل الين الأخيرة ضمن نموذج علم مثلثي صاعد تظهر ملامحه بالرسم البياني، وبالتالي، يحتاج السعر لاختراق 109.40 لتفعيل التأثير الإيجابي للنموذج المذكور ومن ثم الاندفاع نحو هدفنا الأول المنتظر عند 110.00.

من هنا، فإن سيناريو الاتجاه الصاعد سيبقى قائماً وفعالاً للفترة القادمة بشرط الثبات فوق مستويات 109.22 – 109.10.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.60 والمقاومة 110.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد