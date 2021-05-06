شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحاول بإيجابية – تحليل - 06-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار فوق المتوسط المتحرك 50، ويقدّم بعض المحاولات الإيجابية في إشارة لتوجه السعر لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف اختبار مستوى 1.3975 مبدئياً.

لذلك، نحن بانتظار تداولات إيجابية اليوم بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 1.3820.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3820 والمقاومة 1.4000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد