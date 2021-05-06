شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يقترب من الهدف – تحليل - 06-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار بعض الميل الصاعد الطفيف بعد الاقتراب من هدفنا المنتظر عند 1.1975، متأثراً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، بينما يستمر المتوسط المتحرك 50 بتشكيل ضغط سلبي أمام السعر.

وبالتالي، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة لاستئناف الاتجاه الهابط الذي تمتد أهدافه إلى 1.1880 بعد تجاوز المستوى المذكور أعلاه، مع التذكير بأن استمرار الموجة الهابطة يتطلب الثبات دون 1.2064.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1920 والمقاومة 1.2064

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط