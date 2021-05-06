شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم.. انخفاض فى البلطى المزارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الأسماك اليوم الخميس 6-5-2021 استقرارا لمعظم الأصناف مع انخفاض طفيف في سعر البلطى المزارع وفقا للأسعار الرسمية لسوق العبور للجملة.

وتراوح سعر البلطي المزارع "1"، بين 22_24جنيها للكيلو مقابل 22-25 جنيها للكيلو ، سعر البلطي المزارع "2" بين 19-21 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي بين 30 - 110 جنيها للكيلو. تراوح سعر البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو

وسجلت أسعار القرميط شيلان، 10 - 20 جنيها، والسمك الثعابين يتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو، "1" 70-100 للكيلو، وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو، أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار السمك البورى 1، بين 40-48 جنيها للكيلو، و أسعار البورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو، والمكرونة بجميع أصنافها من المجمدة إلي السويسى فتتراوح من 25 _60 جنيها للكيلو، فيما سجل سعر كيلو بربون 1 بين 39-45 جنيها، وسجل البربون 2 " 29-35" جنيها للكيلو.