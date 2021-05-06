شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء السعودية يعمق من خسائره – تحليل صباحي – 06-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم كهرباء السعودية (5110) انخفاضاً في آخر جلساته، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -3.59% ليخسر السهم نحو 90 هللة، وذلك مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لمعاودة الارتفاع، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 22.98، ليستهدف مستوى المقاومة 25.05.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.98 ومستوى المقاومة 25.05.