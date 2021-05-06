شكرا لقرائتكم خبر عن المتطورة تسيطر عليه موجة تصحيحية هابطة – تحليل صباحي – 06-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم المتطورة (2120) في آخر جلساته، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.94% ليخسر السهم نحو 35 هللة، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع تأثره بالضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وقد حاول السهم في وقت سابق تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى المقاومة 38.00، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 34.10.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 34.10 ومستوى المقاومة 38.90.