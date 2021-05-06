شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة ريت يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 06-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم الجزيرة ريت (4331) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -2.61% ليخسر السهم نحو 75 هللة، ليحاول السهم من جديد اكتساب البعض من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على اختراق مستوى المقاومة 30.25، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 26.05، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 30.25 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 26.05 ومستوى المقاومة 30.25.