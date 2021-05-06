شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت الشمالية يبحث عن قاع صاعد – تحليل صباحي – 06-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم أسمنت الشمالية (3004) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.16% ليخسر السهم نحو 20 هللة، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول السهم بهذا الانخفاض البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لمعاودة الارتفاع، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتداولات السهم بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 15.98، ليستهدف مستوى المقاومة 18.50 من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.38 ومستوى المقاومة 18.00.