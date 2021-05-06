شكرا لقرائتكم خبر عن ميفك ريت يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 06-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم ميفك ريت (4346) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة الحالي 8.21، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.13% بما يعادل 0.17 نقطة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن أمام ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يكبح من مكاسب السهم القادمة لحاجته إلى تصريف البعض من هذا التشبع الشرائي.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة الحالي 8.21، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة 8.75.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.89 ومستوى المقاومة 8.60.