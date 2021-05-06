شكرا لقرائتكم خبر عن تهامة للإعلان يتعرض للضغط السلبي – تحليل صباحي – 06-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم تهامة للإعلان (4070) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك بضغط سلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تأثر السهم بكسره لخط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.43% ليخسر السهم نحو 80 هللة، ولكن أمام ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحاول السم تصريف البعض من هذا التشبع البيعي بها.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 59.30، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 53.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 53.00 ومستوى المقاومة 59.30.