شكرا لقرائتكم خبر عن رعاية يخترق مقاومة محورية – تحليل صباحي – 06-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اكتسى سهم رعاية (4005) باللون الأخضر بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح السهم بهذا الارتفاع باختراق مستوى المقاومة المحوري 58.80، محققاً مكاسب حادة في آخر جلساته بنسبة بلغت 3.89% بما يعادل 2.30 نقطة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ومصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 58.80، ليستهدف مستوى المقاومة 64.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 58.80 ومستوى المقاومة 64.00.