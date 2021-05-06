شكرا لقرائتكم خبر عن "أوبر" تعلن تحقيق إيرادات فصلية دون التوقعات في الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "أوبر تكنولوجيز" خلال تداولات اليوم الأربعاء عن نتائج أعمالها الفصلية عن الربع السنوي الأول والتي شملت تسجيل خسائر أقل من سابقاتها، في حين سجلت إيرادات دون التوقعات.



وكشفت شركة مشاركة الركوب والنقل الأمريكية عن تسجيل خسارة فصلية بنحو 108 ملايين دولار في الربع الأول مقارنة بخسائر قدرها 2.936 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2020.



وباستثناء بعض البنود والمواد المكررة، سجلت "أوبر" خسائر معدلة بنحو 6 سنتات للسهم في الربع الأول مقارنة بخسائر معدلة بلغت 54 سنتا لكل سهم.



وانخفضت إيرادات "أوبر" بنسبة 11% إلى 2.9 مليار دولار في الربع الأول بينما أشارت التوقعات إلى تحقيق إيرادات فصلية قدرها 3.29 مليار دولار.



هذا، وقد تراجعت عمليات العجز للنقل بواسطة خدمات "أوبر" في الربع الأول بنسبة 38% إلى 6.77 مليار دولار، بينما ارتفعت عمليات الحجز للتوصيلات بنسبة 166% إلى 12.46 مليار دولار.



وفي ختام جلسة الأربعاء، انخفض سهم "أوبر" بنسبة 3.4% إلى 51.1 دولار، وسجل أعلى سعر عند 53.8 دولار وأقل سعر عند 50.6 دولار.