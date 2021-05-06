شكرا لقرائتكم خبر عن لولو تسلم أكثر من 16 ميني كوبر للفائزين في مهرجان سوبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - منحت لولو، شركة التجزئة الرائدة، 16 فائزًا سيارات ميني كوبر الجديدة، كجزء من ترويجها السنوي. وقد أقيم حفل التسليم في ثلاث مناطق في المملكة العربية السعودية (الرياض والخبر وجدة).

بهذه المناسبة، قال السيد شهيم محمد، مدير لولو هايبر ماركت السعودية: «يُعتبر هذا المهرجان أكبر عرض ترويجي لدينا حتى الآن. ويعكس نجاح ترويج هذه الذكرى السنوية لدعم عملائنا المخلصين». وأضاف: «هذه فرصتنا المثالية لرد الجميل لهم لثقتهم بنا باستمرار على مَر السنين، جنبًا إلى جنب مع شركاء علامتنا التجارية، إننا متحمسون لإطلاق المزيد من الأحداث الممتعة في الأشهر المقبلة».

وقد وزعت لولو جوائزها على الفائزين، وهم: (صدام أحمد أحمد الرواى، خورام برفيز، عبدالله بدر العيسى، خالد سعد الشهيب، محمد إزوكاندي، رشيد خان، جوان السعدون، حسن بركات، عبدالعزيز المالكي، موضي الطويرب، سانجو بيتاثانام سومان، أحمد الجهني، محمد عنكا، محمد عرفات عزيز عبدالعزيز، مطلق فهد العفاري، أكناز موناكو).

يُعد مهرجان لولو الكبير عرضًا ترويجيًا طال انتظاره، وقد قدّم على مر السنين عروضَ منتجات مذهلة وأنشطة مثيرة داخل المتجر. وتلتزم لولو دائمًا بتقديم منتجات عالية الجودة من جميع أنحاء العالم، إلى جانب تجربة تسوق ديناميكية من خلال المهرجانات الشهرية والمناسبات الخاصة.