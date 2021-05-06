شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دولارا للنفط تخفض عجز ميزانية المملكة دون 5 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن سعر النفط فوق 60 دولارا هذا العام سيخفض عجز الميزانية بالسعودية دون 5%، مشيرة إلى وجود تحسن واضح في جوانب الإيرادات غير النفطية لميزانية المملكة.

وكانت بيانات ميزانية المملكة في الربع الأول من 2021 أظهرت أن الإيرادات الفصلية بلغت 205 مليارات ريال مقابل مصروفات بقيمة 212 مليار ريال ليبلغ عجز الميزانية 7.4 مليار ريال، وجرى تمويل العجز في الربع الأول بالكامل عن طريق الاستدانة.

ووفقًا لأداء الميزانية في الربع الأول من 2021 بلغت إيرادات المملكة من النفط في الربع الأول 117 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 88 مليار ريال لنفس الربع، فيما شكلت الإيرادات النفطية 57% من إجمالي إيرادات الربع الأول من العام الحالي، فيما حققت الأرقام 24% من الإيرادات المتوقعة لعام 2021 في الربع الأول من العام الحالي.

وبحسب أداء ميزانية الربع الأول من العام الحالي، بلغت إيرادات الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب المالية 3.222 مليار ريال، فيما بلغت إيرادات الضرائب على السلع والخدمات 53.672 مليار ريال، بينما بلغت الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية 4.016 مليار ريال.

وبلغت المصروفات على قطاع الإدارة العامة 7.094 مليار ريال، بينما بلغ المنصرف الفعلي على القطاع العسكري 43.533 مليار ريال، والأمن والمناطق الإدارية 22.328 مليار ريال، بينما المنصرف على الخدمات البلدية بلغ 6.869 مليار ريال، في حين بلغ المنصرف الفعلي على قطاع التعليم 44.968 مليار ريال، والصحة والتنمية الاجتماعية 34.405 مليار ريال، و11.488 مليار ريال للموارد الاقتصادية، و10.286 مليار ريال للتجهيزات الأساسية والنقل، و31.232 مليار ريال للبنود العامة.

وكانت المملكة اعتمدت ميزانية 2021 بنحو 849.064 مليار ريال إيرادات، و990 مليار ريال مصروفات وعجزًا بنحو 140.9 مليار ريال.

وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة بنسبة 2.1% في العام الحالي و4.8% في العام المقبل، مقارنة مع تقدير سابق للصندوق عند 4%، مشيرًا في بيان أمس الأول إلى أن النمو المتوقع للناتج المحلي غير النفطي سيبلغ 3.9% في 2021 و3.6% في 2022.

وأضاف الصندوق إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سينكمش 0.5% في 2021 في ضوء مستويات الإنتاج النفطي المتفق عليها في إطار أوبك+، متوقعًا انخفاض العجز المالي إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وهو أقل قليلا من المتوقع في الميزانية.