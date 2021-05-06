هدف: تنظيم إعانة البحث عن عمل يقلل اعتماد المستفيدين على محدثي بياناتهم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أن تنظيم إعانة البحث عن عمل سيسهم في تقليل اعتماد المستفيدين على الأشخاص غير النظاميين لتحديث بياناتهم الكترونيا أو الاطلاع على سرية بياناتهم، كما يمكن للفئات غير المستفيدة من الدعم المالي للتنظيم الاستفادة من خدمات التدريب والتوظيف التي يقدمها الصندوق.

وأوضح أنه سيستمر في صرف الإعانة المالية للمستفيدين الحاليين من برنامجي إعانة البحث عن عمل والمخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل، حتى انتهاء المدة المحددة، وفق سياسات البرنامجين.

وأفاد هدف بأن تنظيم إعانة البحث عن عمل الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس الأول، سيسهم في رفع كفاءة خدمات التأهيل والتدريب المقدمة من الصندوق للباحثين والباحثات عن عمل وزيادة جاهزيتهم لدخول سوق العمل.

وذكر الصندوق أن التنظيم الجديد يهدف إلى دعم الباحثين عن عمل وتحفيزهم لدخول سوق العمل، ورفع كفاءة الخدمات وبرامج التأهيل والتدريب المقدمة لهم، وتعظيم استفادتهم من الخدمات، كما يساند التنظيم الجديد المستفيدين منه في رحلتهم للبحث عن عمل ويعزز جاهزيتهم وتمكينهم من فرص العمل.

ووفقا لقرار مجلس الوزراء، يحل هذا التنظيم محل تنظيم إعانة البحث عن عمل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 25 / 12 / 1432، وتنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (44) وتاريخ 29 / 1 / 1435.

أهداف تنظيم إعانة البحث عن عمل

• تقليل اعتماد المستفيدين على الأشخاص غير النظاميين لتحديث بياناتهم

• دعم الفئات غير المستفيدة من الدعم المالي من خدمات التدريب

• مساندة المستفيدين في رحلتهم للبحث عن عمل وتمكينهم من الفرص

• تعظيم استفادة الباحثين عن عمل من خدمات برامج التأهيل والتدريب

• رفع كفاءة خدمات التأهيل والتدريب للباحثين وزيادة جاهزيتهم لسوق العمل