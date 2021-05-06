شكرا لقرائتكم خبر عن داو جونز يغلق عند مستوى قياسي مرتفع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيويورك - رويترز

أغلق المؤشر داو جونز الصناعي في بورصة وول ستريت عند مستوى قياسي مرتفع الأربعاء، بينما تخلى المؤشر ناسداك عن مكاسب سجلها في وقت سابق من الجلسة ليغلق باللون الأحمر.

وواصلت أسهم الطاقة والمواد الأساسية قوتها الدافعة التي اكتسبتها هذا الأسبوع لتقود المكاسب بين القطاعات في المؤشر ستاندرد أند بورز 500، وجاءت أسهم شركات المرافق والشركات العقارية في مقدمة القطاعات الخاسرة.

وأنهى داو جونز جلسة التداول مرتفعاً 96.99 نقطة، أو 0.28 في المئة إلى 34230.02 نقطة، بينما زاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 القياسي 2.93 نقطة، أو 0.07 بالمئة، ليغلق عند 4167.59 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع المثقل بأسهم التكنولوجيا منخفضاً 51.08 نقطة، أو 0.37 بالمئة، إلى 13582.43 نقطة.