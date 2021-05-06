شكرا لقرائتكم خبر عن مركز سهيل بن عويضة يدعم «الهلال» بـ 3.5 مليون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسلمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تبرعاً مالياً وعينياً بقيمة 3 ملايين و500 ألف درهم، من مركز سهيل بن عويضة الإسلامي الثقافي لدعم برامجها ومشاريعها الرمضانية داخل الدولة وخارجها.

وأشاد سالم الريس العامري نائب الأمين العام للشؤون المحلية في الهلال الأحمر الإماراتي، بمبادرات المركز وتجاوبه الدائم مع النداءات التي تطلقها الهيئة لصالح بعض القضايا الإنسانية العاجلة والملحة داخل الدولة وخارجها، معرباً عن شكر وتقدير الهيئة لدعمه ومساندته الدائمة لجهود الهيئة الإنسانية والتنموية.

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