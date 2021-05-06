شكرا لقرائتكم خبر عن صقر غباش: ذكرى توحيد قواتنا المسلحة مناسبة راسخة في الوجدان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن الذكرى ال 45 لتوحيد قواتنا المسلحة مناسبة وطنية مجيدة راسخة في وجدان شعب الاتحاد، نحتفل بها وقد أنجزت بلادنا معدلات عالية من التنمية المستدامة وحققت الأمن والاستقرار والسعادة والرضا والرفاهية لمواطنيها، وتبوأت على الصعيدين الإقليمي والدولي مكانة متقدمة ومرموقة في خريطة أكثر الدول تقدماً وازدهاراً واستقراراً في العالم.

وعبر في كلمة وجهها عبر «مجلة درع الوطن» بهذه المناسبة التي توافق يوم السادس من شهر مايو من كل عام ، عن أسمى آيات الاعتزاز والفخر التي يحملها جميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي لقواتنا المسلحة.

كما رفع، نيابة عن كافة أعضاء المجلس، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وإلى جميع منتسبي القوات المسلحة، وإلى شعب الإمارات الكريم بهذه الذكرى الغالية على قلوبنا جميعا.

(وام)