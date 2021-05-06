شكرا لقرائتكم خبر عن طحنون بن محمد: توحيد قواتنا المسلحة لبى آمال شعبنا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد سموّ الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين برعاية صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، والقيادة الرشيدة لقواتنا المسلحة، وتوفير كل الإمكانات حتى أصبحت قوة مسلحة عصرية ذات قدرات نوعية و مزودة بأحدث النظم الدفاعية المتطورة.

قال سموّ الشيخ طحنون بن محمد: «إن قرار توحيد القوات المسلحة في السادس من مايو لعام 1976 ، الذي اقره المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد تحت علم واحد وقيادة واحدة يمثل مرحلة مهمة في توطيد دعائم الاتحاد وتعزيز مسيرته المباركة وإزالة الحواجز التي قد تقف في مسيرة الاندماج الكامل لكل مؤسسات الاتحاد ، كما أن قرار توحيد القوات المسلحة جاء ملبياً لرؤية الإباء المؤسسين ولآمال شعبنا العزيز وتطلعاته في دمج القوات المسلحة تحت قيادة واحدة لتكون سياجاً منيعاً يحمي ويدافع عن الوطن والمواطن» ، وأضاف سموّه أن «احتفال قواتنا المسلحة الباسلة اليوم بالذكرى 45 في عام الخمسين هو مناسبة نتقدم فيها بالشكر والتقدير للآباء المؤسسين الذين استطاعوا برؤيتهم الحكيمة وسعيهم الجاد والدؤوب في تعميق جذور الوحدة بين أبناء الإمارات من خلال قرار توحيد القوات المسلحة ، التي كانت الحامي للمسيرة المظفرة خلال العقود الخمسة الماضية، وستظل بإذن الله على العهد خلال العقود القادمة. وأشار سموّه إلى أن الاحتفال بيوم توحيد القوات المسلحة مناسبة لتأكيد أن تكون السياج القوي الذي يحمي الوطن ومنجزاته التنموية ، كما أنها مناسبة لتأكيد المبادئ والقيم النبيلة التي قامت عليها.

وعبر سموّه في ختام كلمته عن شكره وتقديره لجميع منتسبي القوات المسلحة الأبطال ، الذين يؤدون المهام المنوطة بهم على المستوى الوطني والإقليمي بكل احترافية وتميز.(وام)