شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "جنرال موتورز" يغلق مرتفعاً بنسبة 4% عقب نتائج الأعمال الفصلية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "جنرال موتورز" خلال تداولات اليوم الأربعاء في أعقاب صدور نتائج الأعمال الفصلية للشركة عن الربع السنوي الأول من العام الجاري والتي شهدت زيادة اعلى من التوقعات في الأرباح وانخفاضا في الإيرادات.



وأعلنت شركة السيارات الأمريكية ارتفاع أرباحها الفصلية إلى 2.98 مليار دولار في الربع الأول مقارنة بأرباح قدرها 247 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2020.



وباستثناء بعض البنود المكررة، ارتفعت أرباح "جنرال موتورز" إلى 2.25 دولار لكل سهم بينما توقع محللون تحقيق أرباح معدلة عند 1.05 دولار لكل سهم.



وانخفضت الإيرادات بنسبة 0.7% إلى 32.47 مليار دولار في الربع الأول في حين توقع محللون تحقيق إيرادات عند 33 مليار دولار.



وتتوقع "جنرال موتورز" تحقيق أرباح سنوية بين 10 مليارات و11 مليار دولار خلال عام 2021.



وعلى صعيد التداولات، قفز سهم "جنرال موتورز" بنسبة 4% إلى 57.5 دولار، وسجل أعلى سعر عند 57.8 دولار في حين سجل أقل سعر عند 56.3 دولار.