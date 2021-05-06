شكرا لقرائتكم خبر عن "داو جونز" يحافظ على مكاسبه ويغلق عند مستوى قياسي جديد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الأربعاء في ظل التفاؤل حيال نمو الاقتصاد الأكبر في العالم بالإضافة إلى صدور بيانات اقتصادية إيجابية.



وأظهرت بيانات مؤشر "إيه دي بي" أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 742 ألف وظيفة خلال أبريل/نيسان، وهي أكبر وتيرة شهرية منذ سبتمبر/أيلول، لكن التوقعات كانت تشير إلى إضافة 872 ألف وظيفة.



وتسبق هذه البيانات ما ستعلنه وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة المقبل من تقرير للوظائف حيث تقيس هذه البيانات أداء سوق العمل الشهري ومعدل البطالة في الولايات المتحدة.



وكشفت بيانات صادرة عن معهد إدارة التوريدات أن مؤشر مديري المشتريات الخدمي في الولايات المتحدة تراجع إلى 62.7 نقطة في أبريل/نيسان من 63.7 نقطة في مارس/آذار بينما توقع محللون القراءة 64.2 نقطة.



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.1% أو ما يعادل 6 سنتات وأغلق الخام عند 65.63 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 68.7 دولار وأقل سعر عند 64.9 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.1% أو ما يعادل 8 سنتات وأغلق عند 68.96 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 69.9 دولار وأقل سعر عند 68.3 دولار.



وفي ختام الجلسة، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.3% (ما يعادل 97 نقطة) إلى 34230 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 34331 نقطة وأقل مستوى عند 34039 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 3 نقاط) إلى 4167 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 4187 نقطة وأقل مستوى عند 4160 نقطة.



وانخفض "ناسداك" بنسبة 0.4% (ما يعادل 51 نقطة) إلى 13582 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 13753 نقطة وأقل مستوى عند 13553 نقطة.