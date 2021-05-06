شكرا لقرائتكم خبر عن القمح يغلق على ارتفاع بأكثر من 2% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار القمح خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية والتوقعات حول انتعاش الطلب العالمي.



وكشفت بيانات حكومية فرنسية بأن شحنات باريس من القمح المصدرة لدول خارج الاتحاد الأوروبي بلغت أدنى مستوياتها في نحو ثماني سنوات خلال شهر أبريل/نيسان الماضي.



وتلقت عقود القمح دعما من المخاوف حيال برودة الطقس في الولايات المتحدة الأمر الذي يؤثر سلبا على المعروض من المحاصيل الزراعية والحبوب كما يحول الدفة والاهتمام نحو الذرة أو الصويا.



كانت وزارة الزراعة الأمريكية قد كشفت في بيان الأسبوع الماضي عن أن صادرات أمريكا من القمح تجاوزت التوقعات حيث تم التفتيش على 564.05 ألف طن من القمح خلال الأسبوع المنتهي في الثاني والعشرين من أبريل/نيسان تمهيدا للتصدير.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:33 بتوقيت جرينتش عند 91.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.4 نقطة وأقل مستوى عند 91.1 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للقمح تسليم يوليو/تموز بنسبة 2.3% وأغلقت عند 7.44 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 7.46 دولار وأقل سعر عند 7.18 دولار.