شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع قليلاً تزامنا مع استقرار الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء على نحو طفيف مع انحسار ضغوط الدولار الأمريكي على العملات الأخرى.



وتتابع الأسواق عن كثب التطورات فيما يتعلق بجائحة كورونا لا سيما مع عودة بعض الدول لفرض قيود الإغلاق من أجل السيطرة على تفشي الفيروس.



ومع ذلك، تعد المملكة المتحدة وبعض الدول في أوروبا والولايات المتحدة ممن نجحوا في السيطرة نوعا ما على تفشي المرض بفضل توزيع الملايين من جرعات اللقاحات المضادة للفيروس التاجي.



هذا، وقد أظهرت بيانات مؤشر "إيه دي بي" أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 742 ألف وظيفة خلال أبريل/نيسان، وهي أكبر وتيرة شهرية منذ سبتمبر/أيلول، لكن التوقعات كانت تشير إلى إضافة 872 ألف وظيفة.



وتسبق هذه البيانات ما ستعلنه وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة المقبل من تقرير للوظائف حيث تقيس هذه البيانات أداء سوق العمل الشهري ومعدل البطالة في الولايات المتحدة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 1.3908، وسجل أعلى سعر عند 1.3927 وأقل سعر عند 1.3876.