شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق مرتفعاً بعد صدور بيانات دون التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن صدور بيانات اقتصادية إيجابية، لكنها دون توقعات المحللين.



وأظهرت بيانات مؤشر "إيه دي بي" أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 742 ألف وظيفة خلال أبريل/نيسان، وهي أكبر وتيرة شهرية منذ سبتمبر/أيلول، لكن التوقعات كانت تشير إلى إضافة 872 ألف وظيفة.



وتسبق هذه البيانات ما ستعلنه وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة المقبل من تقرير للوظائف حيث تقيس هذه البيانات أداء سوق العمل الشهري ومعدل البطالة في الولايات المتحدة.



وكشفت بيانات صادرة عن معهد إدارة التوريدات أن مؤشر مديري المشتريات الخدمي في الولايات المتحدة تراجع إلى 62.7 نقطة في أبريل/نيسان من 63.7 نقطة في مارس/آذار بينما توقع محللون القراءة 64.2 نقطة.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:35 بتوقيت جرينتش عند 91.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.4 نقطة وأقل مستوى عند 91.1 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.5% أو ما يعادل 8.30 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1784.3 دولار للأوقية.