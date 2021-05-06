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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للمنشآت العائلية، وقع مذكرة تعاون، لعمل دراستين متخصصتين بقطاع المنشآت العائلية في المملكة، وسيتم الانتهاء من الدراستين قبل نهاية العام الجاري2021م. وتشمل الدراسة الأولى التي سينفذها المركز الوطني للمنشآت العائلية (مصادر النزاعات وإدارتها في المنشآت العائلية السعودية)، بما يتضمن أسباب تلك النزاعات وأنواعها، والآليات الحالية التي يتم بموجبها حل تلك النزاعات بين الملاك بمختلف أجيالهم، ومدى نجاعة الآليات الحالية بالنسبة لإجمالي النزاعات الحاصلة في القطاع، وكذلك دور الحوكمة والتشريعات الحكومية في حل خلافات مجالس الإدارة في المنشآت العائلية.



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