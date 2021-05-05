شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تؤيد رفع حقوق الملكية الفكرية عن لقاحات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت ممثلة التجارة الأمريكية كاثرين تاي اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستؤيد رفع حقوق حماية الملكية الفكرية عن لقاحات كوفيد-19، لكنها أضافت أن المفاوضات بشأن ذلك ستستغرق وقتا.

وأضافت تاي، أن إدارة بايدن ستواصل تسريع جهودها لتوسيع وتصنيع اللقاحات وزيادة المعروض من المواد الخام.

ومن المنتظر أن يتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت لاحق اليوم عن مسألة رفع حقوق الملكية الفكرية عن لقاحات كوفيد-19.

وتعطل الولايات المتحدة وبضع دول أخرى حتى الآن مفاوضات في منظمة التجارة العالمية بشأن مقترح تقوده الهند وجنوب أفريقيا سيرفع حقوق الملكية الفكرية لشركات الأدوية للسماح للدول النامية بإنتاج لقاحات كوفيد-19.