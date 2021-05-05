G7: سنكافح السياسات الاقتصادية التعسفية وندعو #الصين للوفاء بالتزاماتها

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - دعت مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى الأربعاء 5 مايو الصين للوفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها الاقتصادية وقالت إنها ستعمل على تحسين المرونة الاقتصادية للدول الأعضاء من أجل مواجهة "الممارسات والسياسيات الاقتصادية التعسفية والقسرية".

وقال وزراء خارجية دول المجموعة في بيان "باعتبارنا من الدول التي تدعم انفتاح المجتمعات والتجارة الحرة والعادلة في إطار نظام شفاف وقابل للتنبؤ به وفقا لقواعد ومعايير دولية، فنحن متحدون في قلقنا من الممارسات التي تقوض مثل تلك الأنظمة الاقتصادية الحرة والنزيهة بما يشمل مجالات التجارة والاستثمار وتمويل التنمية".

وأضاف البيان "سنعمل معا لتعزيز مرونة الاقتصاد العالمي في مواجهة الممارسات والسياسات الاقتصادية التعسفية والقسرية، ونحث الصين على أخذ زمام المبادرة والوفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها بما يتناسب مع دورها الاقتصادي العالمي".