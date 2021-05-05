شكرا لقرائتكم خبر 1.7 مليار أرباح «السعودية للكهرباء» للربع الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت الشركة السعودية للكهرباء صافي ربح في الربع الأول من 2021 بقيمة 1.7 مليار ريال، فيما بلغ الربح التشغيلي 2.3 مليار ريال، وإجمالي الربح 2.9 مليار ريال، وذلك وفقا لبيان النتائج المالية للشركة أمس.

وبلغت الإيرادات التشغيلية في الربع الأول 13.35 مليار ريال، وبلغ إجمالي حقوق الملكية 249.7 مليار ريال.

وتأتي النتائج المالية للشركة عن الربع الأول 2021م كأول نتائج ربعية لها بعد إلغاء الرسم الحكومي المقر عليها في مطلع عام 2018م وتنظيم إيراداتها وفق نموذج قاعدة الأصول المنظمة اعتبارا من بداية العام المالي 2021، وذلك تطبيقا لمجموعة الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية والمالية الشاملة المقرة في قطاع الكهرباء، إنفاذا للأمر الملكي الصادر في شهر نوفمبر 2020م، حيث استهدفت الإصلاحات رفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك، وإيجاد بيئة محفزة وجاذبة للاستثمار في قطاع الكهرباء، تسهم في التنمية الاقتصادية، وتتواكب مع متطلبات رؤية (المملكة 2030).

تطبيق الإصلاحات

وبينت الشركة أنه ضمن تطبيق الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية والمالية الشاملة، بدءا من الربع الأول 2021م، انعكس إلغاء الرسم الحكومي وتطبيق نموذج قاعدة الأصول المنظمة جوهريا على إعادة هيكلة الوضع المالي للشركة وتعزيز قدرتها على استيفاء مستحقاتها والوفاء بالتزاماتها المالية بما في ذلك السداد النقدي لمدفوعات الوقود ومشتريات الطاقة.

وذكرت أن نموذج قاعدة الأصول المنظمة هو منهجية خاصة بالمنظم تتماشى مع المعايير العالمية، وتحدد المستوى المناسب للإيرادات (الإيراد المطلوب) الذي يغطي تكاليف الشركة الكفؤة ويحقق عائد عادل على رأس المال المستثمر في أوجه النشاط التي تنظمها هيئة المياه والكهرباء، وتتضمن تلك المنهجية استمرار دعم الحكومة للشركة من خلال حساب الموازنة بتغطية أي فرق بين الإيراد المطلوب المحدد من المنظم والإيرادات الفعلية للشركة.

ويتم صرف دفعات صندوق الموازنة للشركة بشكل ربع سنوي، وتعترف به كإيرادات تشغيلية أخرى ضمن قائمة الدخل.

2021 عام تحولي

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء فهد السديري «العام المالي 2021 سيكون عاما تحوليا للشركة نتيجة لتطبيق حزمة الإصلاحات الهيكلية والمالية والتنظيمية الشاملة التي تسهم في تعزيز الاستدامة المالية والتشغيلية للشركة مما يمكنها من تقديم الخدمة بكفاءة وموثوقية عاليتين. النتائج المالية الإيجابية للربع الأول 2021 ليست بمعزل عن ذلك، حيث جاءت مدعومة بإلغاء الرسم الحكومي ومساهمة حساب الموازنة وانخفاض تكاليف التمويل، بالإضافة إلى مواصلة النمو في قاعدة المشتركين والطلب على الطاقة الكهربائية بالمملكة بالمقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق»

10 ملايين عداد

وتضمن الربع الأول 2021م، اكتمال تحقق إنجاز مهم وقياسي للشركة والمملكة على مستوى العالم، إنفاذا للأمر الملكي الكريم، وتطبيقا لتوجيهات الجهات ذات العلاقة، انتهت الشركة في وقت لم يتجاوز 13 شهرا من تركيب واستبدال أكثر من 10 ملايين عداد كهربائي ذكي على مستوى جميع مناطق المملكة، ضمن مشروعها الضخم (العدادات الذكية)، الذي يعد خطوة أساسية في مسيرتها نحو أتمتة الشبكة والتحول الرقمي للارتقاء بجودة وموثوقية الخدمة للمشترك، وبلغت استثمارات الشركة بالمشروع أكثر من 9.5 مليارات ريال، حوالي 40% منها تدعم المحتوى المحلي.

تقنيات حديثة

وتدعم العدادات الذكية تقنيات قراءة سريعة وآنية للبيانات من موقع العداد، وتقنيات تدعم خدمة (حسابي) لتحويل الخدمة آليا نحو المستفيد النهائي من الكهرباء، سواء أكان مالكا أو مستأجرا، كما أنها بشكل تدريجي ستقدم مجموعة من المزايا الأخرى للمشترك، مثل: سرعة التواصل، وإعادة الخدمة آليا في فترة زمنية قصيرة، وتمكين المشترك من مراقبة نمط استهلاكه لحظيا من خلال تطبيق الكهرباء.