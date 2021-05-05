الموارد البشرية تعرض مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية في جنيف

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كما شارك في الندوة عدد من منسوبي المنظمات الدولية التي تعنى بشؤون العمل والعمال، وتشمل كلا من منظمة العمل الدولية ممثلة بالمدير الإقليمي للدول العربية في المنظمة ربا جرادات، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ممثلة برئيس فرع المفوضية لشؤون التطوير والاقتصاد والحقوق الاجتماعية تود هولاند، والمنظمة الدولية للهجرة ممثلة برئيسة قسم التنقل العمالي والتنمية البشرية في المنظمة مارينا مانكي كما شاركت في الندوة من الجانب السعودي هيئة حقوق الإنسان بالمملكة.
وركزت الندوة الافتراضية على عدة موضوعات نقاشية رئيسة تتمحور حول الإصلاحات الجديدة في سوق العمل السعودي التي من أهمها إطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعاملين الأجانب، وأثر هذه المبادرة في نيل العمال لحقوق حرية التنقل، وتغيير الوظائف، وحرية الدخول والخروج من المملكة وإليها، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الدروس المستفادة والصعوبات التي تواجه تنفيذ المبادرة، وتوفير السياسات والإجراءات ذات الصلة المتخذة في القوانين الجديدة المنظمة للعمال الأجانب.
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