شكرا لقرائتكم خبر عن نقل نشاط الوساطة النقدية من «المركزي» إلى «الأوراق المالية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

أقرت لجنة الأنشطة المالية التابعة لوزارة المالية نقل نشاط تقديم خدمات الوساطة النقدية من مصرف الإمارات المركزي إلى هيئة الأوراق المالية والسلع. ودخل القرار حيز التنفيذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في منتصف إبريل/نيسان الماضي، وأن يقوم «المركزي» في منتصف شهر مايو/أيار الجاري، أي بعد 30 يوماً من نشر القرار في الجريدة الرسمية، بتسليم كل ما يتعلق بهذا النشاط من معلومات وبيانات وأنظمة وإجراءات إلى هيئة الأوراق المالية والسلع. وبحسب القرار، الذي حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، تلتزم الهيئة خلال فترة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية بإصدار الإطار التنظيمي لهذا النشاط، على أن يعمل بالإطار التنظيمي بعد مضي ستين يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.

وتم اتخاذ القرار بعد الاطلاع على القوانين والمراسيم والقرارات ذات الصلة، وعلى طلب المصرف المركزي المؤرخ في 23 يونيو 2020، بشأن نقل نشاط تقديم خدمات الوساطة النقدية من المصرف المركزي إلى هيئة الأوراق المالية ، وعلى موافقة الهيئة على طلب «المركزي»، وموافقة لجنة الأنشطة المالية في اجتماعها الثالث الذي عقد بتاريخ 13 أكتوبر 2020.