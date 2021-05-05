شكرا لقرائتكم خبر عن «أدنوك» تستعد لإدراج وحدة الحفر في «أبوظبي المالي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت «بلومبيرج» اقتراب شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) من تعيين «جيه بي مورجان تشيس أند كو»، و«بنك أبوظبي الأول» للمساعدة في ترتيب عملية الإدراج المحتمل لأعمال الحفر الخاصة بالشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بهدف الاستفادة من مصادر إيرادات جديدة، وجذب مستثمرين محليين أو دوليين، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. وقال هؤلاء أيضاً إن «أدنوك»، تتطلع إلى بيع حصة أقلية في وحدة الحفر التابعة لها في صفقة تقدر قيمتها بنحو 10 مليارات دولار.

وذكرت مصادر بلومبيرج أن «أدنوك» لم تمنح أي تفويض رسمي بعد لأحد البنكين، وأنها قد تُعين مستشارين إضافيين.

.. وتحصل على موافقة الاستحواذ على 15 محطة في السعودية



وافقت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية على استحواذ شركة «أدنوك للتوزيع» على 15 محطة في السعودية.

وأعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن عدم ممانعتها من إتمام عملية التركز الاقتصادي بين شركة أدنوك للتوزيع وشركة مزايا الأولى.

وقال أحمد الشامسي الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك: نؤكد مواصلة التزامنا تجاه عملائنا في السعودية، كما نؤكد تعاوننا الوثيق مع شركائنا المحليين من أجل توفير خدمات التزود بالوقود بطابع عصري وحديث للعملاء والمجتمع في السعودية.