مؤتمـر سـوق دبي المالــي يُبـرز الفرص الاستثمارية أمام مؤسسات عالمية

دبي: ”الخليج 365”

يُنظم سوق دبي المالي مؤتمره السنوي للمستثمرين العالميين 2021 عبر تقنيات الاتصال المرئي يومي 18 و19 مايو الجاري بالتعاون مع جولدمان ساكس. يجمع المؤتمر كبار مسؤولي الشركات الرائدة المُصدرة للأسهم والصكوك والسندات في أسواق المال في دبي مع حشد من المؤسسات الاستثمارية العالمية الكبرى في الولايات المتحدة، بريطانيا وأوروبا وآسيا. ويُتيح المؤتمر الفرصة للشركات لاستعراض تطورات أعمالها وقصص نجاحها وإبراز القدرات اللافتة التي أظهرتها للمحافظة على نمو أنشطتها مدعومة بالأداء المتفوق لدبي ودولة الإمارات في مواجهة التحديات العالمية الراهنة.

يشارك في المؤتمر 10 شركات ومؤسسات مُصدرة للأسهم وأدوات الدخل الثابت في سوق دبي المالي وناسداك دبي، وهي: إعمار العقارية، ودبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني، وإعمار مولز، وأمانات، وإعمار للتطوير، وشركة سوق دبي المالي، ودبي التجاري، وموانئ دبي العالمية والعربية للطيران.

ويمتلك المستثمرون الأجانب حضوراً لافتاً في سوق دبي المالي، حيث بلغت حصتهم من إجمالي قيمة التداول خلال الربع الأول من العام الجاري 46%، وسجلت ملكياتهم من إجمالي القيمة السوقية ارتفاعاً نسبته 2.6% خلال الفترة ذاتها إلى 18.3% مقابل 17.8% بنهاية الربع الأول من عام 2020.

المزيد من الزخم

وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: «قدمت دبي ودولة الإمارات نموذجاً يحتذى على صعيد سرعة التحرك لاحتواء تداعيات وضع غير مسبوق عالمياً، وذلك بفضل الرؤية القيادية والتعاطي الإيجابي مع التحديات بتحويلها إلى فرص، ما جعلها في مقدمة الاقتصادات الأكثر مرونة وقدرة على استيعاب المتغيرات والمحافظة على معدلات نمو جيدة. وفي تقديرنا، هذا الأداء مرشح لاكتساب المزيد من الزخم في المرحلة المقبلة في ضوء ما حققه الاقتصاد من نجاحات وبالاستفادة من خطط التحفيز المتوالية، الأمر الذي دفع صندوق النقد الدولي إلى رفع تقديراته، حسب آخر إصدار في إبريل من العام الجاري، لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في عام 2021 من 1.3% في تقديرات سابقة إلى 3.1%».

وأضاف: «بدورها، فإن أسواق المال في دبي بما تمتلكه من بنية تنظيمية وأساسية متطورة وفئات أصول متنوعة، توفر فرصاً استثمارية سانحة وجاذبة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم. وقد حرصنا على معاودة تنظيم الدورة الجديدة من مؤتمر المستثمرين عبر تقنيات الاتصال المرئي لتعزيز جهود جذب الاستثمارات الأجنبية إلى أسواق المال بدبي. وباعتباره الحدث الأبرز ضمن برنامج سوق دبي المالي للتميز في مجال علاقات المستثمرين، فقد رسخ المؤتمر مكانته كحلقة وصل رئيسية بين مُصدري الأسهم وأدوات الدخل الثابت في دبي والمؤسسات الاستثمارية العالمية، كما أسهم بصورة كبيرة في زيادة انفتاح الشركات المدرجة على المجتمع الاستثماري محلياً وعالمياً».

وتعد الدورة المُرتقبة هي الثانية في تاريخ المؤتمر التي سيتم تنظيمها عبر تقنيات الاتصال المرئي، مراعاةً للتدابير الصحية ذات الصلة باحتواء فيروس كورونا المستجد، بعد الدورة الأولى المنعقدة في نوفمبر الماضي. ويحرص سوق دبي المالي على عقد مؤتمرات المستثمرين بصورة منتظمة منذ تدشينها في عام 2007 في خطوة رائدة بين أسواق المال الإقليمية.